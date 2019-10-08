مشيدة بتجربة مالمو.. ليلى علوي: الإنتاج المشترك سبيل نهوض السينما العربية

أبدت النجمة ليلى علوي، إعجابها بتجربة دول المغرب العربى فى العمل على تمويل أفلامهم عبر الإنتاج المشترك مع دول أوروبا، مشيرة إلى أنه ساهم بشكل فعال في تقديم أفلام مستقلة ذات رؤية خاصة.



وقالت ليلى علوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن مصر لم تأخذ مسارا جديا فى هذا الإطار برغم بعض المحاولات هنا وهناك، إلا أن الأمر يبقى علامة استفهام كبيرة، مبدية إعجابها بما يقدمه مهرجان مالمو للسينما العربية من توفير طرق مختصرة بين صناع الأفلام العرب ونظرائهم السويديين.



وأضافت ليلى علوى: "أصبح سوق مهرجان مالمو الآن يشكل حجر زاوية فى تبادل الخبرات العربية الأوروبية من جهة، وتمويل مشروعات واعدة من شأنها تغيير شكل صناعة السينما بالمنطقة على المدى القصير من جهة أخرى".



وقد استقبلت الدورة الخامسة من سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية، جسر الإنتاج المشترك للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة، والذي يعقد بالتزامن مع مهرجان مالمو للسينما العربية بين 5 و8 أكتوبر 2019، أكثر من 54 مشروعا من الدول العربية والسويد وشمال أوروبا متقدمة إلى منح مرحلة التطوير و45 مشروعا متقدمة إلى منح مرحلة ما بعد الإنتاج.



ويعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا والوحيد في الدول الإسكندنافية، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه.



