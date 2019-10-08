أمريكا تضع 28 منظمة صينية على اللائحة السوداء

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الإثنين، أنها وضعت 28 منظمة صينية على اللائحة السوداء، على خلفية انتهاكات بحق مسلمي الأويجور.



وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صادق، الشهر الماضي، على مشروع قانون لممارسة مزيد من الضغوط على الصين في مسألة احتجاز الأويجور، ويطالب الإدارة الأمريكية بالتدقيق في عمليات توقيف جماعي طالت أبناء هذه الأقلية والنظر في كيفية معاقبة المسئولين.



وينص مشروع القانون على تكليف الاستخبارات الأمريكية بإعداد تقرير في غضون 6 أشهر عن الحملة في إقليم شينجيانج، شمال غرب الصين.



ويتّهم خبراء ومنظمات حقوقية، بكين، بأنها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين الأويجور في معسكرات في إقليم شينجيانج، لكن السلطات الصينية تنفي هذا العدد وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف.



وينص مشروع القانون على تعيين وزارة الخارجية منسّقًا خاصًا في ملف شينجيانج، والطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي النظر في تقارير تفيد بتضييق الصين على رعايا أمريكيين وأبناء هذه الأقلية.