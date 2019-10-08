كل فترة بـ لوك جديد.. شاهد أبرز إطلالات روبي في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة روبى، اليوم، بعيد ميلادها الـ 38، وتعد من النجمات اللاتى لا يظهرن ولا يشاركن متابعيهن على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل دائم.





وعلى الرغم من ظهورها القليل، إلا أن بعض الصور التى نشرتها على موقع التواصل الاجتماعى عند اختيارها واقتنائها للملابس البسيطة التى تبعد عن المبالغة.





تحرص الفنانة روبى على ارتداء الملابس التي تبرز جمالها والمتناسقة مع قوامها المثالي والرشيق، كما تعتمد على صيحات المكياج التى تكشف عن جمال ملامحها.



