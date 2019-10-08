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ثقافة

الجيش في حضارة مصر.. المتحف المصري يحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. صور

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:53 م
القسم التعليمي بالمتحف
القسم التعليمي بالمتحف
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علاء المنياوي
واصل القسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير فعالياته، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 46 لنصر السادس من أكتوبر المجيد.

وكشفت سيدة صفوت مديرة القسم التعليمي أنهم نظموا برنامجا تعليميا خاصا بعنوان "الجيش في الحضارة المصرية القديمة" لطلاب مدرسة السادات ومدرسة أم المؤمنين من المرحلة الابتدائية.

واوضحت أنهم ذهبوا إلى المدرسة ونفذوا البرنامج هناك، في إطار برامج التواصل المجتمعى والتعاون المشترك بين القسم التعليمى ومكتبة الحضارة الإسلامية.

وتابعت: نسعى للبعد عن التقليدية في أنشطتنا، لذلك ذهبنا للتلاميذ في مدرستهم، واستخدمنا التفاعل المباشر معهم وبالوسائل التعليمية المساعدة، وقدمنا لهم شرحا تعرفوا منه على دور الجيش في الحضارة المصرية القديمة.

وأضافت: سعينا لإبراز دور الجيش في الحفاظ على وحدة مصر، وربطنا ذلك بالقطع الأثرية الموجودة بالمتحف المصري، كما حرصنا على تعريف التلاميذ بدور الملوك في تكوين فرق الجيش والأوسمة والنياشين وملابس الجيش والأسلحة المختلفة في مصر القديمة.

الجيش في حضارة مصر.. المتحف المصري يحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. صور
الجيش في حضارة مصر.. المتحف المصري يحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. صور
الجيش في حضارة مصر.. المتحف المصري يحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. صور
الجيش في حضارة مصر.. المتحف المصري يحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. صور
الجيش في حضارة مصر.. المتحف المصري يحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. صور
الجيش في حضارة مصر.. المتحف المصري يحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. صور
الجيش في حضارة مصر.. المتحف المصري يحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. صور
الجيش في حضارة مصر.. المتحف المصري يحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. صور
الجيش في حضارة مصر.. المتحف المصري يحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. صور
الجيش في حضارة مصر.. المتحف المصري يحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. صور
الجيش في حضارة مصر.. المتحف المصري يحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. صور
الجيش في حضارة مصر.. المتحف المصري يحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. صور
الجيش في حضارة مصر.. المتحف المصري يحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. صور
الجيش في حضارة مصر.. المتحف المصري يحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. صور
الجيش في حضارة مصر.. المتحف المصري يحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. صور
الجيش في حضارة مصر.. المتحف المصري يحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. صور
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