محمد صلاح يكشف عن حقيقة عودته للزمالك

كشف محمد صلاح المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن حقيقة عودته إلى القلعة البيضاء من جديد خلال الفترة المقبلة، بمنصب في الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض.



وكان مجلس إدارة الزمالك قرر ضرورة إحداث تغيير على الجهاز المعاون للصربي، ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني، بإضافة عنصر مصري جديد يكون بين الثلاثي طارق يحيى أو محمد صلاح أو عصام مرعي.



وقال محمد صلاح في تصريحات لـ"صدى البلد": "إدارة الزمالك عرضت عليّ خلال الموسم الماضي أكثر من مرة الانضمام إلى الجهاز الفني للسويسري كريستيان جروس، ولكنني رفضت لأنني أعمل مديرا فنيا، وعودتي للزمالك لن تكون سوى لتولي منصب المدير الفني".



وتابع محمد صلاح: "ولكن إذا كانت هناك رغبة قوية من مسئولي الزمالك بضمي للجهاز الفني مع ميتشو، يجب أولا أن أعرف صلاحياتي ومهام عملي، وهل سيكون المساعدين الأجانب متواجدين من عدمه، بالإضافة إلى المساعدين المصريين قبل اتخاذ أي قرار".



وواصل محمد صلاح: "وقعت مع فريق السويس بالأمس بشكل رسمي، لتولي مهام الفريق الفنية، وأعتقد أن رئيس الزمالك مرتضى منصور عندما يضم مدرب للجهاز الفني، يجب أن يكون غير مرتبط بأي تعاقد مع أي فريق".