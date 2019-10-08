صهريج الرملة.. حكاية تاريخية عمرها أكثر من 1200 سنة في فلسطين

كشف الدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق حكاية أحد أهم الآثار والمنشآت التاريخية في الدول العربية، وهو صهريج الرملة في فلسطين.



وقال عبد اللطيف لموقع صدي البلد: تمتلئ الدول العربية بكنوز أثرية ومعمارية رائعة، ومنها هذا الصهريج الذي يعود بناؤه إلى عام 172هـ/ 788م ويعرف محليًا باسم "بئر العنيزية"، وذلك على حد قول د. كمال الدين سامح أستاذ الآثار والتاريخ.



وتابع: يقع الصهريج على بعد نحو نصف ميل جنوبى غربى مدينة الرملة بفلسطين على الطريق الموصل بين يافا وبيت المقدس، ويتكون من بئر محفورة تحت الأرض وبه حوائط ساندة قوية.



وهو مقسم داخليا إلى ست بلاطات بواسطة خمس بائكات، كل منها مكونة من أربعة عقود تجرى من الشرق إلى الغرب، وترتكز على دعائم مصلبة القطاع وبذلك يصبح تخطيط المسقط الأفقى على شكل الشطرنج والتخطيط العام على شكل رباعى غير منتظم وفيه، يلاحظ أن الجانبين الشمالى والجنوبى غير متوازيين والدعائم متوجه بحلية بسيطة.



وللصهريج درج فى الركن الشمالى الشرقى للبئر ويلاصق الجدار الشمالى ويؤدى من الخارج إلى داخل البئر ويرتكز هذا الدرج على عقدين مقوسين اقتصادا فى المبانى ويظهر أحدهما على شكل دعامة طائرة.



وأضاف: وقد كان من الممكن سحب الماء إلى الخارج عن طريق هذا الدرج، غير أنه توجد فتحات علوية مثقوبة فى الأقبية أبعاد كل منها 55 سم × 55 سم وعددها أربعة وعشرون، تمكن لعدد مماثل من العمال سحب الماء فى نفس الوقت من الداخل إلى أعلى بواسطة دلاء مربوطة بالحبال ، والبئر مبنية من الحجارة المنتظمة المداميك واللحامات وتغشيها من الداخل طبقة سميكة من الأسمنت.

