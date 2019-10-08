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مرأة

بفساتين أنيقة... يسرا وشيرين رضا تتألقان في دبي.. مين أحلى؟

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:30 ص
يسرا وشيرين رضا
يسرا وشيرين رضا
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هاجر هانئ
خطفت الفنانتين شيرين رضا ويسرا الأنظار، مساء الإثنين، بإطلالتهما وأناقتهما خلال حضورهما حفل GQ Award فى مدينة دبى الإمارتية.

وتألقت الفنانة شيرين رضا بفستان راقي باللون الموف الغامق ذو أكمام مكشوفة، ويتسم التصميم بأنه منفوش و بذيل متوسط الطول ، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها.

وأطلت الفنانة القديرة يسرا كعادتها بفستان جذاب باللون الأسود، ويتسم التصميم بصيحة الـ أوف شولدر، بالإضافة إلى صيحة الكاب المطرز مما زاد من أناقة الفستان، وأكملت يسرا إطلالتها ببعض المجوهرات الفخامة.


بفساتين أنيقة... يسرا وشيرين رضا تتألقان في دبي.. مين أحلى؟
بفساتين أنيقة... يسرا وشيرين رضا تتألقان في دبي.. مين أحلى؟
بفساتين أنيقة... يسرا وشيرين رضا تتألقان في دبي.. مين أحلى؟
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