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أخبار العالم

تحرك عاجل من السعودية بعد استغلال مجهولين اسم الخارجية في النصب والاحتيال

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عدم صلتها بمجهولين، يدعون أنهم موظفون بالوزارة، للنصب والاحتيال على الناس وأخذ أموالهم، مشيرةً إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء المحتالين.

وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة، السفير الدكتور سعود بن صالح كاتب، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الاثنين، أنه "لا علاقة لوزارة الخارجية بتلك الاتصالات التي تهدف إلى النصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة".

وأضاف السفير الدكتور سعود بن صالح أن "وزارة الخارجية تؤكد للمواطنين والمقيمين، ضرورة الحذر من التجاوب مع مثل هذه الاتصالات، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية والقانونية كافةً ضد تلك الممارسات المشبوهة".

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، أنها تلقت شكاوى من بعض المواطنين والمقيمين تفيد بتلقيهم اتصالات هاتفية من مجهولين يدعون أنهم من موظفيها، يطلبون خلالها دفع مبالغ مالية مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات والأوراق الرسمية.
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