طريقة عمل بطاطس جراتان

بطاطس جراتان من الأطباق الرئيسة التى يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الطعام بطريقة الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا.
مقادير بطاطس جراتان :
5 حبات بطاطس مقطعة إلى شرائح رفيعة.
كوب لبن
كوب كريمة
جبنة رومي مبشورة
جبنة موتزاريلا
ملح
فلفل
كمون
ثوم مفروم
طريقة تحضير بطاطس جراتان :
* في طاسة على النار يوضع زيت مع ثوم مفروم
* يضاف إليه البطاطس وملح وفلفل ويقلب جيدا
* ينقل في طاجن زجاجي
* يضاف إليه اللبن والكريمة والجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي
* يدخل فرن ساخن حتى ينضج
* يقدم ساخنا
مقادير بطاطس جراتان :
5 حبات بطاطس مقطعة إلى شرائح رفيعة.
كوب لبن
كوب كريمة
جبنة رومي مبشورة
جبنة موتزاريلا
ملح
فلفل
كمون
ثوم مفروم
طريقة تحضير بطاطس جراتان :
* في طاسة على النار يوضع زيت مع ثوم مفروم
* يضاف إليه البطاطس وملح وفلفل ويقلب جيدا
* ينقل في طاجن زجاجي
* يضاف إليه اللبن والكريمة والجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي
* يدخل فرن ساخن حتى ينضج
* يقدم ساخنا