طريقة عمل بطاطس جراتان

بطاطس جراتان من الأطباق الرئيسة التى يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الطعام بطريقة الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا.



مقادير بطاطس جراتان :



5 حبات بطاطس مقطعة إلى شرائح رفيعة.

كوب لبن

كوب كريمة

جبنة رومي مبشورة

جبنة موتزاريلا

ملح

فلفل

كمون

ثوم مفروم



طريقة تحضير بطاطس جراتان :



* في طاسة على النار يوضع زيت مع ثوم مفروم

* يضاف إليه البطاطس وملح وفلفل ويقلب جيدا

* ينقل في طاجن زجاجي

* يضاف إليه اللبن والكريمة والجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي

* يدخل فرن ساخن حتى ينضج

* يقدم ساخنا



