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طريقة عمل بطاطس جراتان

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:29 ص
طريقة عمل بطاطس جراتان
طريقة عمل بطاطس جراتان
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هاجر هانئ
بطاطس جراتان من الأطباق الرئيسة التى يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الطعام بطريقة الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا.

مقادير بطاطس جراتان :

5 حبات بطاطس مقطعة إلى شرائح رفيعة.
كوب لبن
كوب كريمة
جبنة رومي مبشورة
جبنة موتزاريلا
ملح
فلفل
كمون
ثوم مفروم

طريقة تحضير بطاطس جراتان :

* في طاسة على النار يوضع زيت مع ثوم مفروم
* يضاف إليه البطاطس وملح وفلفل ويقلب جيدا
* ينقل في طاجن زجاجي
* يضاف إليه اللبن والكريمة والجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي
* يدخل فرن ساخن حتى ينضج
* يقدم ساخنا

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