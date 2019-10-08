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مرأة

بـ جنيه واحد فقط.. حيلة سريعة لتنظيف الميكروويف وتعطيره

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
بجنية واحد فقط ..حيلة
بجنية واحد فقط ..حيلة سريعة لتنظيف الميكروويف وتعطيره
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أسماء عبد الحفيظ
تتجنب العديد من السيدات ربات المنزل ،تنظيف الميكروويف الذى أصبح أساسيا فى كل بيت، لهذا نقدم لك وصفة سريعة لتنظيف الميكرويف بمكونات طبيعية، من منزلك لن تكلفك سوى جنيها واحد فقط ،كما ذكرها موقع wikihow.

- الخل الأبيض..

- يحضر وعاء آمن الاستخدام داخل الميكرويف ويملأ منتصفه بالماء وتضاف عليه ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

- يوضع الوعاء داخل الميكرويف ويتم تشغيله لمدة 5 دقائق أو أقل على حسب قوة الميكروويف وكذلك مستوى اتساخه حيث يؤدي البخار المتصاعد من الماء والخل إلى تفتيت البقع الجافة على جدار الميكرويف الداخلي.

- يزال الوعاء ويمسح الميكروويف من الداخل بقطعة قماش نظيفة.

- يجفف الميكروويف ويوضع الطبق الخاص به بعد تنظيفه، ويترك بابه مفتوحا حتى يجف تماما.
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