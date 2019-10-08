ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب ماء دافئ على الريق؟

قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن تناول كوب ماء دافئ على الريق، من الأمور الصحية التي ينصح بها دائما، وذلك لأن هذه العادة تحمي الجسد من بعض المشاكل الصحية التى من الممكن يتعرض لها.



وكشف الدكتور محسن النادي، عن أبرز الأشياء التى تحدث للجسد عند تناول كوب من الماء الدافئ على الريق، وتتمثل في الآتي:



- حماية البشرة من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة



- تطهير الجسد من السموم



-تقوية خلايا الجلد



-تخفيف ألم الدورة الشهرية لدى النساء



-يساعد على استرخاء العضلات في الجسد



- يعطي الجسد القدرة على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم، و يساعده على التخلص من الدهون الزائدة



-يعزز وظائف الجهاز الهضمي ويحسن الهضم



-تحسين الدورة الدموية وتدفق الدم



- يقضي على الإمساك.