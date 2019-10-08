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رياضة

رد مفاجأة لمرتضى منصور.. كاف يحسم مصير مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
الزمالك وجينيراسيون
الزمالك وجينيراسيون في الذهاب
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ريهام بكير
يصدر ، الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، "كاف" ، قرارا حاسما بشأن موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت ، اليوم الثلاثاء، بعدما تمسك الفريق السنغالي بموقفه الرافض للسفر إلى الإسكندرية لمواجهة الأبيض ببرج العرب.

وكان المفترض أن يلتقي الزمالك مع جينيراسيون على ملعب "بتروسبورت" في القاهرة 28 سبتمبر الماضي، قبل أن يعلن "كاف" في خطاب رسمي تأجيله 24 ساعة ونقله إلى برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن الزمالك توجه إلى ملعب برج العرب، قبل أن يقرر مراقب المباراة بعد 20 دقيقة ، احتساب الفريق السنغالي منسحبا ، مما يجعل الزمالك فائزا 3-0 ، وكان جينيراسيون قد فاز في الذهاب 2-1.

ومن جانبه ، كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك ، عن مفاجاة بشأن القرار ، بانه سيحترم أي قرار يصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سواء باعتبار الزمالك فائزًا والتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال، أو إعادة المباراة في أي مكان بالرغم من عدم وجود اسباب للاعادة ، رافضا تماما احتساب الفريق السنغالي فائزا لانه من رفض خوض اللقاء ولم يحضر الى الملعب.
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