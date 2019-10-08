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أخبار العالم

ترامب يكشف عن موقف بريطانيا من الانسحاب الأمريكي من شمال سوريا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:50 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه تشاور مع جميع حلفاء الولايات المتحدة، بشأن السماح لتركيا بشن عملية شرق الفرات، شمال سوريا، ضد قوات حماية الشعب الكردية.

وأوضح دونالد ترامب، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" إنه تشاور مع الجميع قبل إعطاء الضوء الأخضر لتركيا، مؤكدا أن بريطانيا كانت من بين "المتحمسين للقرار".

وأضاف دونالد ترامب، خلال حديث في البيت الأبيض: "يمكنني أن أسمي الكثير ممن يشعرون بسعادة غامرة لأننا نعود إلى الوطن".

وتابع الرئيس الأمريكي، "إن المملكة المتحدة سعيدة جدا بهذا القرار. كما تعلمون لديهم جنود هناك أيضا. وغيرهم كذلك. ولكن الكثير من الناس يتفقون معها بشدة. أنا أتفهم كلا الجانبين".

وبدأت الولايات المتحدة، في وقت سابق من يوم الاثنين، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش".
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