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منوعات

مدرس يجسد مشهد العبور في حرب أكتوبر 73 لتلاميذه.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:38 ص
صدى البلد
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كريم جمال
تداول ررواد موقع التغريدات القصيرة تويتر فى الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو، يظهر مدرس مصري يشرح لتلاميذه داخل مدرسة فى محافظة الإسكندرية، كيف تمت عملية العبور في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.

وبحسب "روسيا اليوم"، استعرض المعلم بمدرسة الصفوة بمنطقة برج العرب فى الإسكندرية عبقرية الجيش المصرى فى عبور هذا المانع المائي وتحقيق النصر على العدو الإسرائيلى.

وقرر المدرس استخدام أسلوب المحاكاة بطريقة غاية فى البساطة، والتى لاقت رواجًا غير مسبوق على الإنترنت فى الساعات القليلة الماضية.

يذكر ان الفيديو حصد مشاهدات ضخمة فى وقت قليل، بعدما برع فى إنشاء مجسم يجسد عملية العبور العظيمة للمصريين فى حرب أكتوبر 73.
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