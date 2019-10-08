بـ جنيه واحد.. تخلصي من قشرة الشعر نهائيا

يعاني العديد من الأشخاص رجال ونساء من مشكلة قشرة الشعر التي تجعلهم يشعرون بالحرج الشديد ،نتيجة للحكة الدائمة التي تلازمة فى فروة الرأس ونتيجة لتساقط قشرة الشعر على الملابس ويرجع ذلك لعدد من الأسباب ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من قشرة الشعر بحيلة أقتصادية جدا لن تكلفك الكثير سوا جنية واحد فقط .



نشر موقع "بولد سكاي " طرقا مختلفة لعلاج قشرة الرأس وذلك عن طريق الملح فكيف يساعد الملح في التخلص من قشرة الرأس؟



أسبب قشرة الرأس أساسا بسبب انسداد المسام في فروة الرأس.



1. يساعد الملح على فتح المسام عن طريق تقشير خلايا الجلد الميتة من فروة الرأس برفق ويحافظ على فروة الرأس صحية ونظيفة.



2. يمتص الزيت الزائد: فروة الرأس تميل إلى أن تصبح زيتية ويؤدي الزيت إلى قشرة الرأس، فيساعد الملح على امتصاص الزيت الزائد من فروة الرأس .



3. يحارب العدوى الفطرية: إذا كنت تعيش في المناطق الرطبة وتركت شعرك رطبة ، فإن ذلك سيخلق أرضا خصبة لنمو الفطريات ،تسبب العدوى الفطرية قشرة الرأس ، لذلك يساعد الملح على امتصاص الرطوبة الزائدة من فروة الرأس ويحافظ على فروة الرأس نظيفة وواضحة.



كيفية استخدام الملح لعلاج قشرة الرأس؟



1. إضافة الملح في الشامبو الخاص بك:



يساعد الملح على تقشير خلايا الجلد الميتة من فروة رأسك وكذلك التحكم في إنتاج الزيت الزائد.



• 1 ملعقة طعام من شامبو خفيف



• ملعقة طعام من الملح



• في وعاء ، أضيفي ملعقة كبيرة من الشامبو الخفيف واخلطوا ملعقة كبيرة من الملح. مزجها جيدا. • اغسل شعرك بالماء الدافئ وقم بوضع هذا الشامبو الذي يحتوي على الملح على شعرك.



• قم بتدليك فروة رأسك بلطف بحركة دائرية لبضع دقائق.



• اغسل شعرك بالماء البارد يليه مكيف.



• استخدمي هذا الشامبو 2-3 مرات في الأسبوع.



2. زيت الزيتون وعصير الليمون وقناع شعر الملح:



زيت الزيتون غني بحمض الأوليك وحمض اللينوليك الذي يوفر التغذية للشعر وفروة الرأس ،يعمل كمكيف طبيعي ويعزز نمو الشعر الصحي ،إنه يخفف الحكة ويهدئ أي نوع من الالتهابات الموجودة في فروة الرأس. يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يعتبر ممتازًا لعلاج قشرة الرأس.



• ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون



• ملعقتان كبيرتان من ملح البحر



*ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون



• في وعاء ، أضيفي جميع المكونات المذكورة أعلاه واخلطيها جيدًا.



• قم بتلطيف شعرك وضعي هذا الخليط على فروة رأسك ثم دلكي فروة رأسك برفق بحركة دائرية. • اغسل شعرك بعد خمس دقائق باستخدام شامبو خفيف.



• ضع المكيف فقط على أطراف الشعر وشعرك. لا تضعه على فروة رأسك ، لأن هذا سوف يسبب تراكم المنتج ومن ثم يسبب القشرة.