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رياضة

هي دي مصر.. محمد صلاح ومينا مسعود يشعلان السوشيال ميديا من دبي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:44 ص
مينا مسعود ومحمد
مينا مسعود ومحمد صلاح
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ريهام بكير
تداول رواد السوشيال ميديا صورة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، ومينا مسعود الممثل المصري العالمي الذي شارك في فيلم "علاء الدين"، وذلك في أثناء تواجدهما في دبي لحضور حفل مجلة "GQ".

وغرد العديد من محبي الثنائي المصري بعدة تعليقات، أبرزها "هي دي مصر ، أولاد مصر ، محمد ومينا يمثلان مصر في رسالة للعالم ، ان المجتمع المصري نسيج واحد".

وحصل النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على جائزة "رجل العام" من نسخة الشرق الأوسط لمجلة "GQ".

وقالت المجلة إن أهداف محمد صلاح قادت نادي ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي حاليا ، كما استطاع محمد صلاح عام 2019 قيادة ليفربول للفوز بطولة دوري أبطال أوروبا .

وعن مينا مسعود فهو نجم مصري شارك في فيلم علاء الدين، كما أكد أنه تقدم إلى أوديشن في أمريكا عبر تصوير فيديو لنفسه وإرساله للجهة المنتجة، وبعد مرور ما يقرب من 4 أشهر، قاموا بالاتصال به ليرسل فيديو آخر من ثم قام بعمل أوديشن أمام مخرج العمل.

وبعد إجراء أكثر من أوديشن، وقع الاختيار عليه يكون بطل فيلم "علاء الدين" الذي شارك في بطولته النجم العالمي ويل سميث، ليصل من خلال العمل إلى العالمية.
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