اختبر قوة نظرك واعثر على الفهد في الصورة

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اختبارًا، تسبب في حيرة الملايين على الإنترنت، خلال الساعات الماضية، بعد ما طالب الرواد بالعثور على الفهد المختبىء في الصورة.



وتظهر الصورة مجموعة الأشجار الكثيفة بوسط محمية لاند أوف ليوبارد الطبيعية بشرق روسيا، بينما يختفي الفهد بين الشجر، واستغرق الاختبار الكثير من الوقت للعثور على الهدف، لذلك حاول العثور عليها في أقل من دقيقة.



والغريب أن الرواد لم ينجحوا فى رؤية الفهد بسهولة، بسبب لونه المموه مع ألوان جذوع الشحر.



يذكر أن الفهد كان مختبئًا في منتصف الصورة، وهو المكان الذي لم يتوقعه أحد.