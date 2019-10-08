Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الطفلة ميسي تنهار بالبكاء بعض شفاء والدها من السرطان.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:24 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو كان قد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات القليلة الماضية، يظهر انهيار فتاة بالبكاء، فرحا، بعد تعافي والدها من مرض السرطان اللعين.

تعود التفاصيل، عندما انتشر الفيديو الذي يظهر الطفلة ميسي البالغة من العمر 8 سنوات فقط، وهى منهمرة بالبكاء لحظة علمها بانتصار والدها كريس ديكسون البالغ من العمر 43 عامًا على سرطان المثانة.

وكان والد ميسى قد أصيب بسرطان المثانة منذ 6 سنوات، وخضع للعلاج الكيميائي أكثر من مرة، حتى خضع أخيرا لعملية جراحية دقيقة استغرقت 9 ساعات كاملة.

وبعد نجاح الجراحة، عاد الأب إلى المنزل بمقاطعة موركامب فى لانكشاير البريطانية دون أن يخبر طفلته بغرض مفاجئتها،فبكت الصغيرة كثيرًا فور رؤية والدها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ممثلة جيم أوف ثرونز تتهم إسرائيل بـ خطف طفلتها

لقد فعلتها.. بعد تعافيها من السرطان حطمت الرقم القياسي في السباحة

بالصور | أسعد طفلة في العالم تبكى بحرقة.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

هل يشعر الميت بمن يزوره ومن يسلم عليه ..معلومات لا تعرفها عن عالم البرزخ

شاهد.. ياسمين الخطيب تظهر مع محمد صلاح خلال تكريمه بلقب رجل العام

دون مكياج وبملابس سوداء.. شاهد أحدث ظهور لزوجة عمرو دياب

بديل لليزر.. إزالة شعر الجسم بالكامل بدون آلام

فتحي مبروك يكشف عن خلاف وائل جمعة وعبد الصادق بسبب غالي والسعيد.. فيديو

اخبار نادي الزمالك 7-10-2019.. أزمة جديدة بسبب كهربا.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ساعات من حفل الختام.. 200 صورة بمهرجان مالمو للسينما العربية

بفساتين أنيقة... يسرا وشيرين رضا تتألقان في دبي.. مين أحلى؟

بـ الترتر وبوت أبيض.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور