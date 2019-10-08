الطفلة ميسي تنهار بالبكاء بعض شفاء والدها من السرطان.. فيديو

نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو كان قد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات القليلة الماضية، يظهر انهيار فتاة بالبكاء، فرحا، بعد تعافي والدها من مرض السرطان اللعين.



تعود التفاصيل، عندما انتشر الفيديو الذي يظهر الطفلة ميسي البالغة من العمر 8 سنوات فقط، وهى منهمرة بالبكاء لحظة علمها بانتصار والدها كريس ديكسون البالغ من العمر 43 عامًا على سرطان المثانة.



وكان والد ميسى قد أصيب بسرطان المثانة منذ 6 سنوات، وخضع للعلاج الكيميائي أكثر من مرة، حتى خضع أخيرا لعملية جراحية دقيقة استغرقت 9 ساعات كاملة.



وبعد نجاح الجراحة، عاد الأب إلى المنزل بمقاطعة موركامب فى لانكشاير البريطانية دون أن يخبر طفلته بغرض مفاجئتها،فبكت الصغيرة كثيرًا فور رؤية والدها.



