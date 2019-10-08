عجوز عمره 124 سنة يحدث ضجة في مطار أبو ظبي..فيديو

تسبب عجوز هندى يبلغ من العمر 124 عامًا فى ضجة كبيرة بمطار أبو ظبى الدولى، فور وصوله وتقديم جواز سفره للسلطات، حيث يتضح أن عمر هذا الرجل قرن ونصف.والتقط القائمون على المطار بعض الصور مع المعمر الهندي، الذى يدعى سوامي سيفاناندا، الذى ولد فى أغسطس عام 1896، أى منذ 124 عام.ولد سوامي سيفاناندا، في منطقة بيهالا بولاية البنغال الغربية الهندية، ويتمتع بصحة جيدة لدرجة قدرته على السفر بمفرده دون أى مساعدة من أحد.وكشف أحد المسؤولين بمطار أبو ظبى الدولى عن أن موظفي الجوازات رحبوا بالزائر، وسهلوا عملية دخوله لأراضي الإمارات العربية المتحدة، والذى غادر لاحقًا فور انتهاء إجازته وعاد إلى بلده.يمكنك مشاهدة الفيديو من هنا