بديل لليزر.. إزالة شعر الجسم بالكامل بدون آلام

كشف ،موقع positive health wellness عن حيلة تعتبر بمثابة بديل لليزر، تساعد في إزالة شعر الجسم بالكامل، وبدون آلام، كما تساعد على تخفيف نمو الشعر فيما بعد .



عدس وبطاطس وعسل وليمون :



تعتبر البطاطس من أهم الخضروات التي تحتوى على مواد وعناصر غذائية تعمل على تخفيف شعر الجسم وجعله أقل وضوحًا، ويزداد تأثيرها بإضافة العدس لها وتحويلها لعلاج طبيعي لتقليل نمو الشعر فى الجسم بالكامل والمناطق الحساسة .



مكونات الوصفة:



عدس أصفر – بطاطس - عسل - عصير ليمون



الطريقة :



ينقع العدس في وعاء من الماء مدة ليلة كاملة ويستخدم صباحًا، ثم يطحن لتحويله إلى عجينة سميكة.



يخلط العدس مع البطاطس المهروسة وتضاف للخلطة ملعقة كبيرة من العسل وعصير الليمون.



يطبق الخليط ويوزع على أي منطقة بالجسم ثم يشطف بعد 30 دقيقة.