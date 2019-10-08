أخبار الرياضة ليلا.. رئيس الزمالك: لن نكون ضحية الأهلي في الكاف.. فرمان البدري ..صفقة قوية للقلعة الحمراء

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
سامورا لن تبيع ضميرها.. تعليق ناري لرئيس الزمالك على إعادة مباراة جينيراسيون
رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مايتردد بشأن احتمالية إصدار قرار من الاتحاد الافريقي، لكرة القدم بإعادة مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالي، في إياب دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وصمة عار تلاحق الكاف.. رئيس الزمالك: لن أكون ضحية الأهلي.. فيديو
رئيس الزمالك : أسباب إعادة المباراة تكون لحدوث شغب أو عنف، وهو ما لم يحدث، بل ان الزمالك التزم بقرار الكاف بالموافقة على نقل المباراة الى برج العرب ، وتوجه الفريق الابيض وطاقم الحكام ، الى الملعب ولم يحضر المنافس.
فتحي مبروك: عبد الله السعيد خرج عن مبادئ الأهلي لهذا السبب
أكد فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الحالي، أخطأ بتصرفه عندما وقع للزمالك بنهاية تعاقده مع الأحمر.
فرمان البدري.. تعليمات خاصة في فندق إقامة منتخب مصر.. صور
أخطر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ، مسؤولي فندق الاقامة المتواجد فيه لاعبي الفراعة في اول تجمع لهم في عهد الجهاز الفني الجديد ، بمنع الزائرين من الاقتراب للاعبين.
الأهلي يضم فوكس لاعب منتخب اليد للناشئين
قال رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إنه تم الانتهاء من إجراءات ضم سيف هاني "فوكس" لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد تحت 19 سنة قادمًا من صفوف نادي الشمس.
موسم الرياض يستضيف كلاسيكو السوبر بين البرازيل والأرجنتين.. شاهد
تستضيف المملكة العربية السعودية" سوبر الكلاسيكو" بين منتخبي "البرازيل والأرجنتين " ضمن مميزات موسم الرياض الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط.
بعد إصابة صلاح والعنصرية.. لاعب ليستر سيتي معنوياته مرتفعة.. تفاصيل
كشفت إحدى الصحف الإنجليزية أن لاعب فريق ليستر سيتي حمزة تشودهاري في حالة معنوية مرتفعة رغم الإساءة العنصرية التي تعرض لها عقب إصابته لنجم فريق ليفربول محمد صلاح.
سامورا لن تبيع ضميرها.. تعليق ناري لرئيس الزمالك على إعادة مباراة جينيراسيون
رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مايتردد بشأن احتمالية إصدار قرار من الاتحاد الافريقي، لكرة القدم بإعادة مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالي، في إياب دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وصمة عار تلاحق الكاف.. رئيس الزمالك: لن أكون ضحية الأهلي.. فيديو
رئيس الزمالك : أسباب إعادة المباراة تكون لحدوث شغب أو عنف، وهو ما لم يحدث، بل ان الزمالك التزم بقرار الكاف بالموافقة على نقل المباراة الى برج العرب ، وتوجه الفريق الابيض وطاقم الحكام ، الى الملعب ولم يحضر المنافس.
فتحي مبروك: عبد الله السعيد خرج عن مبادئ الأهلي لهذا السبب
أكد فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الحالي، أخطأ بتصرفه عندما وقع للزمالك بنهاية تعاقده مع الأحمر.
فرمان البدري.. تعليمات خاصة في فندق إقامة منتخب مصر.. صور
أخطر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ، مسؤولي فندق الاقامة المتواجد فيه لاعبي الفراعة في اول تجمع لهم في عهد الجهاز الفني الجديد ، بمنع الزائرين من الاقتراب للاعبين.
الأهلي يضم فوكس لاعب منتخب اليد للناشئين
قال رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إنه تم الانتهاء من إجراءات ضم سيف هاني "فوكس" لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد تحت 19 سنة قادمًا من صفوف نادي الشمس.
موسم الرياض يستضيف كلاسيكو السوبر بين البرازيل والأرجنتين.. شاهد
تستضيف المملكة العربية السعودية" سوبر الكلاسيكو" بين منتخبي "البرازيل والأرجنتين " ضمن مميزات موسم الرياض الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط.
بعد إصابة صلاح والعنصرية.. لاعب ليستر سيتي معنوياته مرتفعة.. تفاصيل
كشفت إحدى الصحف الإنجليزية أن لاعب فريق ليستر سيتي حمزة تشودهاري في حالة معنوية مرتفعة رغم الإساءة العنصرية التي تعرض لها عقب إصابته لنجم فريق ليفربول محمد صلاح.