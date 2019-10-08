اليوم.. آداب حلوان تتسلم ملفات طلاب قسم الاجتماع

تواصل كلية الآداب جامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، تسلم الملفات من الطلاب الجدد، بعد بدء الدراسة رسميا بالجامعات المصرية.



ووضع موظفو الكلية جدول الأقسام لمواعيد تسليم ملفات الطلاب الجدد الكلية، حيث يبدأ قسم الاجتماع اليوم تسلم ملفات طلابه الجدد، وقسم اللغة العبرية يوم ٩ /١٠ ، وقسم االلغة العربية ١٣ /١٠، وقسم الفلسفة يوم ١٤/ ١٠، وأقسام الإنجليزى والإيطالى والفرنسى والصينى والمسرح يوم ١٥/ ١٠ وقسم التاريخ ١٦/ ١٠.



ويساعد أعضاء اتحاد الطلاب، موظفى الكلية فى عملية إصدار كارنيهات واستلام ملفات الطلاب الجدد يوميا كنوع من النشاط الطلابى.