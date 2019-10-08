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أخبار البلد

يحدث اليوم.. التعليم تعلن المعايير الجديدة التي ستطبقها على المعلمين

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:07 ص
التعليم تعلن المعايير
التعليم تعلن المعايير الجديدة التي ستطبقها على المعلمين
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أ ش أ
يشهد اليوم الثلاثاء، الموافق 8 من شهر أكتوبر 2019، عددا من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:

- يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الجلسة العامة لمجلس النواب.

- تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مؤتمر، بالأكاديمية المهنية، المعايير الجديدة التي ستطبقها الوزارة خلال الفترة المقبلة بالنسبة للمعلمين.

- يعقد وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف خلال زيارته للقاهرة، مباحثات مع المسئولين المصريين حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

- تنطلق فعاليات "منتدى أجفند التنموي الثامن"، والذي يضم ندوة دولية بعنوان "تمكين المرأة من خلال الشمول المالي"، تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن طلال رئيس برنامج الخليج العربى للتنمية "أجفند".

- يطلق رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، حزمة إصلاحات جديدة تلبي مطالب المتظاهرين، منها ما يتعلق بفرص العمل وتمويل المشاريع.

- تنطلق فعاليات الدورة الـ 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بأوبرا الإسكندرية (مسرح سيد درويش) ، بمشاركة 30 دولة.

- يزور وفد اقتصادي من كوريا الجنوبية مصر، وسيلتقي عددا من كبار المسئولين.

- يعقد تحالف وكالات أنباء البحر المتوسط بالجزائر العاصمة، جمعيته العامة الـ28 بحضور ممثلي 16 وكالة عضو بالتحالف.

- تقيم لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، أداء الحكام خلال الجولات الثلاث لبطولة الدوري الممتاز.

- يوقع رئيس جامعة القاهرة بروتوكول تعاون بين الجامعة وشركة فودافون مصر، لإطلاق مشروع "مصر خضراء" والذي يهدف لزراعة مليون شجرة مثمرة خلال 4 سنوات.

- تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهمين في قضية "اغتيال النائب العام".

- تستكمل محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".
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