يحدث اليوم.. التعليم تعلن المعايير الجديدة التي ستطبقها على المعلمين

يشهد اليوم الثلاثاء، الموافق 8 من شهر أكتوبر 2019، عددا من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:



- يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الجلسة العامة لمجلس النواب.



- تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مؤتمر، بالأكاديمية المهنية، المعايير الجديدة التي ستطبقها الوزارة خلال الفترة المقبلة بالنسبة للمعلمين.



- يعقد وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف خلال زيارته للقاهرة، مباحثات مع المسئولين المصريين حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.



- تنطلق فعاليات "منتدى أجفند التنموي الثامن"، والذي يضم ندوة دولية بعنوان "تمكين المرأة من خلال الشمول المالي"، تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن طلال رئيس برنامج الخليج العربى للتنمية "أجفند".



- يطلق رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، حزمة إصلاحات جديدة تلبي مطالب المتظاهرين، منها ما يتعلق بفرص العمل وتمويل المشاريع.



- تنطلق فعاليات الدورة الـ 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بأوبرا الإسكندرية (مسرح سيد درويش) ، بمشاركة 30 دولة.



- يزور وفد اقتصادي من كوريا الجنوبية مصر، وسيلتقي عددا من كبار المسئولين.



- يعقد تحالف وكالات أنباء البحر المتوسط بالجزائر العاصمة، جمعيته العامة الـ28 بحضور ممثلي 16 وكالة عضو بالتحالف.



- تقيم لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، أداء الحكام خلال الجولات الثلاث لبطولة الدوري الممتاز.



- يوقع رئيس جامعة القاهرة بروتوكول تعاون بين الجامعة وشركة فودافون مصر، لإطلاق مشروع "مصر خضراء" والذي يهدف لزراعة مليون شجرة مثمرة خلال 4 سنوات.



- تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهمين في قضية "اغتيال النائب العام".



- تستكمل محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".