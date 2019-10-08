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أخبار البلد

روبوت ينتج الخبز بتقنيات الجيل الخامس.. فيديو وصور

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:19 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
"هل تخيلت يوما أنك ستأكل خبزا (عيش) مصنوعا عبر تقنيات الجيل الخامس؟"، هذا التساؤل ليس للفكاهة أو لتوقعات مستقبلية يفصلنا عنها عشرات السنوات بل هو واقع بات واضحا أفصحت عنه شركة اتصالات، وسط انبهار جميع الحاضرين بمعرض جايتكس دبي للتكنولوجيا والمنعقد حتى يوم 10 أكتوبر الجاري.

الشركة عرضت ما يعرف بـ"الروبوت الخباز" لإنتاج الخبز بتقنيات الجيل الخامس، وهو عبارة عن آلة تنتج أرغفة الخبز وتحضرها دون أي تدخل بشري.

من جهته، أكد خالد حجازى رئيس القطاع المؤسسي باتصالات مصر، أن الجيل الخامس هو المستقبل الحقيقي لإعادة صياغة التعامل بين الإنسان والآلة.

وأضاف خالد حجازي، فى تصريحات صحفية على هامش معرض جايتكس دبي، أن المعرض هذا العام يولي ملف الجيل الخامس الاهتمام ويأتي ذلك واضحا فى ما تم عرضه من تقنيات حديثة تعمل بتلك التقنيات..ومنها الروبوت الخباز.
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