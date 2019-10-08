Instagram يحذف ميزة مهمة بعد 8 سنوات على تطبيقها

قررت منصة التواصل الإجتماعي لتبادل الصور الشهيرة إنستجرام، حذف واحدة من أهم الميزات الخاصة بها على الإطلاق، وهو الأمر الذى سيسبب غضب الكثيرين من مستخدميه.



وبحسب موقع فون آرينا التقنى، بدأت إنستجرام فى حذف ميزة Following عشوائيًا من مستخدميها، والتى كانت قد أطلقتها فى عام 2011.



وتتيح ميزة Following لك معرفة نشاط أصدقائك من التعليقات والإعجابات وحتى المتابعات للآخرين، وهو الأمر الغاية فى الأهمية للمرتبطين والأزواج، الأمر الذى يعني أنك لن تستطيع معرفة ما يفعله شريكك على إنستجرام.



وبررت إدارة إنستجرام المملوك لـ فيسبوك، بأن السبب الرئيسى هو منح مستخدميه أكبر قدر ممكن من الخصوصية.