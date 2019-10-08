اخر الاخبار.. شيرين عبد الوهاب بفستان مبهر في عيد ميلادها.. وأهالي المنوفية يجبرون الجزارين على خفض أسعار اللحوم

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في الساعات الماضية من أبرزها:
ترامب يكشف عن موقف بريطانيا من الانسحاب الأمريكي من شمال سوريا
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه تشاور مع جميع حلفاء الولايات المتحدة، بشأن السماح لتركيا بشن عملية شرق الفرات، شمال سوريا، ضد قوات حماية الشعب الكردية.
عريسان يتغيبان عن حفل زفافهما بسبب خراج بالمخ .. تعرف على التفاصيل
تغيب عريس وعروسته عن حفل زفافهما عندما أجبر الزوج على إجراء عملية خطيرة لإنقاذ حياته في يوم فرحهم.
مبهرة وملفتة.. شاهد أجمل فساتين شيرين عبد الوهاب في عيد ميلادها
تاريخ ٨ أكتوبر، يصادف عيد ميلاد الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث أكملت اليوم عامها الـ39.
أهالي المنوفية: أجبرنا الجزارين علي خفض سعر اللحوم بذبحنا المواشي وبيعها بالتكلفة
تشهد أسواق بيع اللحوم بمحافظة المنوفية خلال هذه الأيام تضاربا كبيرا في الأسعار وانخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم بمختلف أنواعها واعمارها وذلك نظرا للانخفاض الشديد والملحوظ في أسعار المواشي داخل الأسواق مما اثر بالايجاب علي انخفاض أسعار اللحوم.
حكم الاستماع إلى الأغاني والموسيقى.. الإفتاء تحدد شروط إباحتها
حكم الاستماع إلى الأغاني والموسيقى.. فالأغاني كلام، والكلامُ حسنه حسن وقبيحه قبيح، والمُفتى به فى دار الإفتاء إن الموسيقى نفسها لا حرمة في سماعها.
هي دي مصر.. محمد صلاح ومينا مسعود يشعلان السوشيال ميديا من دبي
تداول رواد السوشيال ميديا صورة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، ومينا مسعود الممثل المصري العالمي الذي شارك في فيلم "علاء الدين"، وذلك في أثناء تواجدهما في دبي لحضور حفل مجلة "GQ".
خدوا الدوري وعليه بوسة.. رد ناري من القيعي على رسالة عمرو أديب للخطيب .. فيديو
علق عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي على رسالة الإعلامى عمرو اديب الذي وجهها إلى محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عقب الفوز على أسوان 5-1 في الجولة الثالثة بمسابقة الدوري.
ترامب يكشف عن موقف بريطانيا من الانسحاب الأمريكي من شمال سوريا
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه تشاور مع جميع حلفاء الولايات المتحدة، بشأن السماح لتركيا بشن عملية شرق الفرات، شمال سوريا، ضد قوات حماية الشعب الكردية.
عريسان يتغيبان عن حفل زفافهما بسبب خراج بالمخ .. تعرف على التفاصيل
تغيب عريس وعروسته عن حفل زفافهما عندما أجبر الزوج على إجراء عملية خطيرة لإنقاذ حياته في يوم فرحهم.
مبهرة وملفتة.. شاهد أجمل فساتين شيرين عبد الوهاب في عيد ميلادها
تاريخ ٨ أكتوبر، يصادف عيد ميلاد الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث أكملت اليوم عامها الـ39.
أهالي المنوفية: أجبرنا الجزارين علي خفض سعر اللحوم بذبحنا المواشي وبيعها بالتكلفة
تشهد أسواق بيع اللحوم بمحافظة المنوفية خلال هذه الأيام تضاربا كبيرا في الأسعار وانخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم بمختلف أنواعها واعمارها وذلك نظرا للانخفاض الشديد والملحوظ في أسعار المواشي داخل الأسواق مما اثر بالايجاب علي انخفاض أسعار اللحوم.
حكم الاستماع إلى الأغاني والموسيقى.. الإفتاء تحدد شروط إباحتها
حكم الاستماع إلى الأغاني والموسيقى.. فالأغاني كلام، والكلامُ حسنه حسن وقبيحه قبيح، والمُفتى به فى دار الإفتاء إن الموسيقى نفسها لا حرمة في سماعها.
هي دي مصر.. محمد صلاح ومينا مسعود يشعلان السوشيال ميديا من دبي
تداول رواد السوشيال ميديا صورة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، ومينا مسعود الممثل المصري العالمي الذي شارك في فيلم "علاء الدين"، وذلك في أثناء تواجدهما في دبي لحضور حفل مجلة "GQ".
خدوا الدوري وعليه بوسة.. رد ناري من القيعي على رسالة عمرو أديب للخطيب .. فيديو
علق عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي على رسالة الإعلامى عمرو اديب الذي وجهها إلى محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عقب الفوز على أسوان 5-1 في الجولة الثالثة بمسابقة الدوري.