توزيع وجبات غذائية على طلاب مدارس شمال سيناء

تقرر توزيع الوجبة المدرسية على طلاب وتلاميذ المدارس بشمال سيناء، بجميع مراحلها التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى مرحلة رياض الأطفال اعتبارا من الأسبوع الجاري.



أكد اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، إنتاج وجبات غذائية للطلبة مطابقة للمواصفات في سيناء، وكذلك توافر الاشتراطات الصحية للوجبات المدرسية التي سيتم توزيعها على الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2019 \2020 م.



وشدد علي ضرورة أن تكون الوجبة مطابقة للمواصفات الغذائية حرصا على صحة وسلامة التلاميذ.



ومن جانبها تابعت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، الوجبات الغذائية المقدمة للتلاميذ والطلبة أثناء العام الدراسي بزيارة إلى مصنع إنتاج الوجبات بحي العبور بالعريش.



حيث التقت حنان المداح مدير الإدارة التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، مع هاني الشابوري مدير مصنع التغذية المدرسية (الوجبة الجافة) التابع للمشروع الخدمي لوزارة الزراعة للاطمئنان على سلامة الوجبة المدرسية المقدمة لأبنائنا الطلبة والطالبات في المراحل الدراسية المختلفة للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.



وقد تم التنسيق على الأعداد الإجمالية للوجبات المطلوب توريدها للمدارس خلال العام الدراسي الجاري، إلى جانب التأكيد على قيام اللجنة المختصة بمراقبة عملية الإنتاج ومطابقة الوجبة للمواصفات التي أقرتها الوزارة.



وتمت الزيارة بتوجيهات المستشار عبد العزيز حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم، ورافقها خلال الزيارة كل من مصطفي التهامي مدير إدارة التغذية بالمديرية.



وكانت ندوة سابقة والتي نظمها مركز إعلام رفح، قد حذرت من مخاطر الوجبات السريعة والأغذية المحفوظة، بما يهدف إلى تعديل السلوكيات السلبية والممارسات الضارة الملوثة للبيئة ، وكذا الارتقاء بالسلوكيات الخاصة بالتلاميذ تجاه البيئة.

