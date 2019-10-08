وفاة طالب داخل مدينة الأزهر الجامعية

توفي الطالب أحمد علاء، أحد طلاب جامعة الأزهر والذي يسكن في المدينة الجامعية بالقاهرة، بعد حدوث حالة إعياء له داخل المدينة.



وتجمع طلاب المدينة الجامعية بمبنى خالد بن الوليد الذي كان يسكن فيه الطالب للمطالبة بالتحقيق وعبروا عبر صفحات الفيس بوك، أن إدارة المدينة لم تتحرك بسرعة لإنقاذ الطالب بالإضافة إلى تأخر سيارة الإسعاف.