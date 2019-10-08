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ديني

وفاة طالب داخل مدينة الأزهر الجامعية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:47 ص
وفاة طالب داخل مدينة
وفاة طالب داخل مدينة الأزهر الجامعية
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محمد شحتة
توفي الطالب أحمد علاء، أحد طلاب جامعة الأزهر والذي يسكن في المدينة الجامعية بالقاهرة، بعد حدوث حالة إعياء له داخل المدينة.

وتجمع طلاب المدينة الجامعية بمبنى خالد بن الوليد الذي كان يسكن فيه الطالب للمطالبة بالتحقيق وعبروا عبر صفحات الفيس بوك، أن إدارة المدينة لم تتحرك بسرعة لإنقاذ الطالب بالإضافة إلى تأخر سيارة الإسعاف.
وفاة طالب داخل مدينة الأزهر الجامعية
وفاة طالب داخل مدينة الأزهر الجامعية
وفاة طالب داخل مدينة الأزهر الجامعية
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