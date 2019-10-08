ماذا تفعل بيضة مسلوقة لجسمك إذا تناولتها يوميا

يعد البيض من أحد الأطعمة التي يجب عدم تجاهل تناولها يوميا، حيث يقول الدكتور محسن النادي المعالج بالطب البديل أن البيض المسلوق له فوائد عديدة ولا نعرفها جيدا وهي:
من أهم الفوائد الصحية للبيض هي:
- تناول البيض المسلوق مهم لصحة العين.
- يحتوي البيض المسلوق على مادة الكولين في المنزل؛ فهو يساعد على نقل الرسائل من المخ إلى الأعصاب والعضلات.
- تناول البيض يعمل على الشعور بالشبع لمدة طويلة.
- يساعد تناول البيض على بناء قوة الجسم.
- يحتوي البيض المسلوق على فيتامين د.
من أهم الفوائد الصحية للبيض هي:
- تناول البيض المسلوق مهم لصحة العين.
- يحتوي البيض المسلوق على مادة الكولين في المنزل؛ فهو يساعد على نقل الرسائل من المخ إلى الأعصاب والعضلات.
- تناول البيض يعمل على الشعور بالشبع لمدة طويلة.
- يساعد تناول البيض على بناء قوة الجسم.
- يحتوي البيض المسلوق على فيتامين د.
- يحتوي البيض المسلوق على الكالسيوم الّذي يساعد على تقوية العظام.
- يساعد البيض المسلوق في الحفاظ على الصحة.