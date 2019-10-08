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أخبار العالم

الضفة تتحول لثكنة عسكرية إسرائيلية.. لهذا السبب

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:51 ص
الضفة تتحول لثكنة
الضفة تتحول لثكنة عسكرية اسرائيلية
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سمر صالح
أفادت وسائل الإعلام العبرية صباح اليوم، الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي، فرض طوقا أمنيا على الضفة، وأمر بإغلاق معابر قطاع غزة، بسبب عيد "يوم الغفران".

وقالت القناة الثانية العبرية، إن قوات الجيش الإسرائيلي، والشرطة وحرس الحدود، رفعوا منذ الليلة، حالة التأهب استعدادا لبدء طقوس عيد "يوم الغفران".

وأضافت القناة العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية رفعت حالة التأهب وعززت قواتها بالقدس، لحماية آلاف المصلين اليهود خلال العيد.

وبحسب القناة الثانية، رفعت كذلك قوات نجمة داوود الحمراء (الإسعافات في إسرائيل)، حالة التأهب استعدادا للتعامل مع انهيار الصائمين اليوم.

يشار إلى أن اليهود يصومون بهذا العيد، من الساعة السادسة من مساء يوم العيد، وحتى الساعة السادسة من اليوم التالي، لمدة 24 ساعة.

فى سياق منفصل، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، 9 شبان فلسطينيين، خلال حملة اعتقالات، نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكر موقع "والاه" العبري، أن الجيش الإسرائيلي، اعتقل من وصفهم بــ"المطلوبين" للمخابرات الإسرائيلية، بزعم مشاركتهم في نشاطات أمنية، مضيفًا أنه تم تحويل المعتقلين للتحقيق معهم في إسرائيل.

في سياق متصل، قال الموقع العبري، إن قوات الجيش الإسرائيلي زعمت العثور على أسلحة بقرية عزون، ومسدس وذخيرة بمحيط مدينة الخليل، وقامت بمصادرتها.

وأضاف الموقع العبري أن الجيش الإسرائيلي، فرض الليلة طوقًا أمنيًا على مناطق الضفة، وأمر بإغلاق معابر قطاع غزة، بسبب عيد "يوم الغفران"، الذي ينتهى مساء غد، الأربعاء.
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