يديعوت أحرونوت: إسرائيل ستبقى وحيدة أمام إيران وأمريكا السبب

كتب المحلل العسكري بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، رون بن يشاي، صباح اليوم، الثلاثاء، أن إسرائيل ستبقى وحيدة أمام إيران بعد قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا.



وقال المحلل الإسرائيلي، إن إيران قادرة على مفاجأة إسرائيل في أي وقت، وبواسطة أي وسيلة عن بعد، مثلما فعلت بحقول النفط بالسعودية.



وأضاف المحلل العسكري، أن إيران تتبع نفس الطريقة التي تقوم بها إسرائيل مؤخرًا وهي "المعركة بين الحروب".



وأكد المحلل الإسرائيلي، أن الهدف من الهجمات الإيرانية، هو إقناع ترامب برفع العقوبات الاقتصادية على إيران، من خلال الضغط على حلفاء أمريكا بالمنطقة.



وبحسب المحلل بن يشاي، إسرائيل تفاجأت من قدرة الصواريخ الإيرانية الدقيقة، التي تصنع في إيران، وقدرتها على إصابة الأهداف بدقة.



ولفت المحلل إلى أن هذه الأسباب هي التي جعلت نتنياهو، يوافق على عقد اجتماع عاجل للكابينت، لمناقشة تهديد الصواريخ (بحر – بر) الإيرانية الدقيقة، على إسرائيل.



وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أنه وبعد قرار ترامب بالأمس، لاستكمال سحب القوات العسكرية الأمريكية من سوريا، على إسرائيل أن تدرك أنها عاجلا أم آجلا سوف تواجه التهديدات الإيرانية وحدها.