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أخبار العالم

إصابة 13 شخصا في انفجار بجامعة غزني الأفغانية.. صور

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:59 ص
انفجار في أفغانستان
انفجار في أفغانستان
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شيماء مصطفى
استيقظت، أفغانستان، صباح اليوم الثلاثاء، على انفجار هز ولاية غزني الواقعة في شرق البلاد، حيث أسفر الانفجار عن وقوع 13 مصابا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مسؤول، قوله إن الانفجار استهدف جامعة الولاية، لافتا إلى أن الجرحى من طلبة الجامعة، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات.

وتعاني أفغانستان، من الهجمات المتكررة من قبل حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم تنظيم داعش الإرهابي، بتقوية نفوذه باستمرار في الدولة.
إصابة 13 شخصا في انفجار بجامعة غزني الأفغانية.. صور
إصابة 13 شخصا في انفجار بجامعة غزني الأفغانية.. صور
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