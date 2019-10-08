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فن

سر عدم الغضب من تسريب فيلم الممر على يوتيوب

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:25 ص
الممر
الممر
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آيه عاطف
لم يعبر صناع فيلم "الممر" عن غضبهم من تسريب الفيلم كاملا على الإنترنت، بعد عرضه على قناة "أون إي"، خلافا لما يفعله معظم المنتجين الذين يشكون من قرصنة أعمالهم وسرقتها عبر "يوتيوب".

سبب عدم الغضب أن صناع "الممر" يهدفون بالفعل لوصول الفيلم لأكبر عدد ممكن من المشاهدين، سواء عبر دور العرض، أو عبر ملايين المشاهدين عبر "يوتيوب"، وذلك بهدف وصول الرسالة الأساسية من الفيلم لكل المصريين.

كما قام صناع العمل بعرضه بعد أيام من رفعه في دور العرض على قناة "أون إي"، والتليفزيون المصري، ومن المنتظر إعادة عرضه بعد غد على قناة "دي إم سي"، ما يؤكد أن الهدف المادي بعيد تماما عن أعين صناع العمل، مقابل الهدف الوطني الذي يحرصون عليه.

فيلم "الممر" بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج وأحمد رزق وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة ومحمود حافظ ومحمد الشرنوبي، وتأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في الحوار وكتب أغانيه الشاعر أمير طعيمة.
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