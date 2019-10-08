Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ الأسود.. مي سليم في إطلالة صباحية رقيقة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:32 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نشرت الفنانة مي سليم عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام "، منذ قليل، صورة جديدة لها .

وظهرت مي سليم في الصورة بتوب اسود كت ووضعت علي اكتفها شال او تي شيرت باللون الرمادي، واعتمدت تسريحة شعر مشدودة ومرفوعة الي اعلي مع مكياج هادئ جدا وانيق حيث اكتفت بوضع الماسكرا واحمر الشفاة.

وكتبت مي تعليقا علي الصورة: " صباح الخير " وانهالت عليها التعليقات من جانب متابعيها ورد عليها بعضهم قائلا: " صباح الفل .. صباح الجمال .. قشطة وعسلية .

View this post on Instagram

صباح الخير 🌹🧿

A post shared by Mai Selim (@maiselim) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوز البطة.. مي سليم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

اطلالة جذابة .. مي سليم بمكياج وعدسات تبرز جمال عينيها

ابن الأصول.. مي سليم برفقة أمير كرارة فى أحدث ظهور لهما

مي سليم بإطلالة مكشوفة البطن .. والجمهور: اختيار سيئ جدا

بالأسود.. مي سليم تشعل الإنستجرام بمكياج صاخب

صاروخ.. تعليق مي سليم على صور ميس حمدان

ترشيحاتنا

سامورا لن تبيع ضميرها.. تعليق ناري لرئيس الزمالك على إعادة مباراة جينيراسيون

بقيادة وزير إسرائيلي.. شاهد ما حدث للأقصى خلال عيد الغفران اليهودي

هبوط حاد في أسعار الذهب

بـ بدلة بيضاء.. أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي عبر إنستجرام

الشروط والإجراءات والأوراق اللازمة لعقد وتوثيق زواج الأجانب في مصر

استخبى اليومين دول.. البحث عن إياد نصار في مصر بعد عرض فيلم الممر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. شامة الذهبي تمدح أصالة بأجمل إطلالة لها

بـ الأسود.. مي سليم في إطلالة صباحية رقيقة

محتشمة وجميلة.. شريهان بإطلالة سوداء في أحدث ظهور لها