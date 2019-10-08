بـ الأسود.. مي سليم في إطلالة صباحية رقيقة

نشرت الفنانة مي سليم عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام "، منذ قليل، صورة جديدة لها .وظهرت مي سليم في الصورة بتوب اسود كت ووضعت علي اكتفها شال او تي شيرت باللون الرمادي، واعتمدت تسريحة شعر مشدودة ومرفوعة الي اعلي مع مكياج هادئ جدا وانيق حيث اكتفت بوضع الماسكرا واحمر الشفاة.وكتبت مي تعليقا علي الصورة: " صباح الخير " وانهالت عليها التعليقات من جانب متابعيها ورد عليها بعضهم قائلا: " صباح الفل .. صباح الجمال .. قشطة وعسلية .