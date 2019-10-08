مسؤول بالزراعة: مصر ستنتج 4 ملايين طن أرز أبيض في موسم 2019

قال مسؤول بوزارة الزراعة، الثلاثاء، إن مصر تتجه لإنتاج أربعة ملايين طن من الأرز الأبيض في موسم 2019.



وأضاف علاء خليل رئيس معهد بحوث المحاصيل التابع للوزارة لرويترز أن الرقم يأتي مقارنة مع 2.7 مليون طن جرى إنتاجهم في موسم 2018.



وقال خليل إن إنتاج 2019 سيكفي لتلبية الاحتياجات المحلية وسيتمخض عن فائض. ويستهلك المصريون نحو 3.2 مليون طن من الأرز سنويا.



كان وزير التموين المصري قال في سبتمبر إنه لن تكون هناك حاجة لاستيراد الأرز في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 2020.