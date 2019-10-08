Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 8 -10- 2019 في مصر .. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:29 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 8 – 10- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية، ويستعرض "صدى البلد" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء 8 – 10-2019.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضار اليوم في مصر

الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 7 جنيهات
البصل: 4 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 8 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الباذنجان: 4.5 جنيه
الفاصوليا: 18 جنيهًا
الليمون : 12 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

المانجو: 10 جنيهات
العنب: 6 جنيهات
التين: 9 جنيهات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفاصوليا بـ 35 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاحد 25-8-2019.. فيديو

الفاصوليا بـ 35 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 27-8-2019.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 10- 9 -2019.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 24 -9- 2019 في مصر .. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأثنين 30 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

الطماطم بـ 5 جنيهات .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 1 - 10 - 2019 في مصر.. فيديو

ترشيحاتنا

بـ الأسود.. مي سليم في إطلالة صباحية رقيقة

واتساب يطلق تحديثا جديدا يمنع سرقة ملفاتك.. حمِّله فورا

رئيس وزراء اليونان يصل القاهرة لحضور قمة ثلاثية مع مصر وقبرص

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 8 -10- 2019 في مصر .. فيديو

أتراك يعتدون بوحشية على شاب سوري.. تفاصيل صادمة

بـ جنيه واحد.. تخلصي من قشرة الشعر نهائيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. شامة الذهبي تمدح أصالة بأجمل إطلالة لها

بـ الأسود.. مي سليم في إطلالة صباحية رقيقة

محتشمة وجميلة.. شريهان بإطلالة سوداء في أحدث ظهور لها