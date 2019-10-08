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سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 8-10-2019.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:28 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
سجل سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم، الثلاثاء 8- 10 -2019 في مصر، استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.22 جنيه للشراء، مقابل 16.32 جنيه للبيع، وفيما يلي سنتعرف على سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 8- 10 - 2019 وأسعار العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم في مصر

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 8 - 10 - 2019 بيع 16.32 جنيه، وشراء 16.22 جنيه.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو اليوم، الثلاثاء 8 - 10 - 2019 بيع 17.75 جنيه، وشراء 17.65 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم، الثلاثاء 8 - 10 - 2019 بيع 20.06 جنيه، وشراء 19.94 جنيه.

سعر الين اليابانى

سجل سعر الين اليابانىاليوم، الثلاثاء 8 - 10 - 2019 بيع 15.10 جنيه، وشراء 15.01 جنيه.

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري اليوم، الثلاثاء 8 - 10 - 2019 بيع 16.37 جنيه، وشراء 16.26 جنيه.
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