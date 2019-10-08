بقيادة وزير إسرائيلي.. شاهد ما حدث للأقصى خلال عيد الغفران اليهودي

نشرت وسائل إعلام فلسطينية الثلاثاء، تفاصيل الانتهاكات التي وقعت بـ المسجد الأقصي بقيادة وزير الزراعة في حكومة الاحتلال "أوري أريئل" عشية ما يسمى "عيد الغفران" اليهودي.



واقتحم عشرات المستوطنين على شكل مجموعات متتالية المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال وأفراد من المخابرات.



وقدّم الحاخامات خلال الاقتحامات والجولة في الأقصى شروحات عن "الهيكل المزعوم".



وهددت شرطة الاحتلال شبانا ونسوة باعتقالهم وإبعادهم في حال الوصول والجلوس عند ساحة مصلى باب الرحمة.



واحتجزت شرطة الاحتلال هويات المصلين على أبواب المسجد الأقصى المبارك.



في سياق متصل اقتحم عشرات الآلاف من المستوطنين بعد منتصف الليل ساحة البراق وأدوا صلواتهم الخاصة بالعيد.



