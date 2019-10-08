بفستان أنيق.. شامة الذهبي تمدح أصالة بأجمل إطلالة لها

نشرت شامة الذهبي ابنة الفنانة أصالة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام " صورة لأمها.



ونشرت شامة الذهبي ابنة أصالة صورة لوالدتها بفستان أنيق من اللون الرمادي الأنيق ببعض الريش علي الأكمام والكتفين بطريقة منظمة، واعتمدت تسريحة أنيقة علي فستانها.



وكتبت شامة علي صورتها "امي هي العطاء المحبة التسامح الكرامة والأخلاق ... امي هي كل حياتي وكل كياني مبني عليها ... هي كل شيء بعد ربي ... هي المرأة الحديدية التي تصبر ، وتكافح ، وتضحي وتعطي من دون مقابل ... .لأنها مؤمنة به وعلاقتها به وإيمانها به. هي نعمة في حياتي وحياة كل الاقارب ... هي ملهمتي الوحيدة و نصفي في الحياة."