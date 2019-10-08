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اقتصاد

القطاع الخاص يشارك فى تطوير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:51 ص
التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل
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على عبد الرحمن
سيكون للقطاع الخاص دور كبير فى منظومة التأمين الصحى خلال الفترة المقبلة حيث يعطى القانون الجديد حقوقا للاستفادة من قدرات القطاع الخاص فى تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، هذا ما أكده المسئولون خلال الندوة التى عقدها الاتحاد المصرى للتأمين ممثلا عن جميع شركات التأمين العاملة بالسوق.

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن عقد الندوة يستهدف توضيح دور القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى الشامل، بعد أن أبت بعض الشركات تضررها من عدم وضوح الرؤية فى مشاركة القطاع القطاع فى منظومة التامين الصحى الشامل، مؤكدا أنه تم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع العديد من خبراء القطاع والمسئولين فى الهيئة العامة للتأمين الصحى للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص فى مشروع التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أن القانون الجديد حدد فى المادة " 10 " مشاركة القطاع الخاص بما يضم من خبرات فى القانون الجديد للتأمين الصحى الشامل.

وأوضح الزهيرى أن قطاع التامين سوف يكون دوره فى مشروع القانون الجديد وهو دور تكميلى للخدمات التى تقدمها الحكومة، لافتا إلى أن دور شركات التامين فى هذا الشأن هو توفير تغطيات تأمينية تكميلية وفرعية يستفيد منها بعض المواطنين، وبأسعار منخفضة.

أكد الدكتور محسن جورج، مستشار هيئة التأمين الصحى، أن نظام التأمين الصحى الشامل القديم كان يضم نحو 50 مليون مواطن، ولكن القانون الحديث وسع نطاق التغطية لتشمل 100 مليون مواطن يستفيدون من نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، إضافة إلى ذلك فإن نظام التأمين الجديد يختلف كليا عن النظام القديم لأنه يشمل التأمين على أفراد الأسرة بأكملها، مشيرا إلىأن دور القطاع الخاص فى تقديم الخدمة فى النظام القديم كان " محدودا للغاية " نظرا لان القانون القديم كان يلجأ لبعض مقدمى الخدمة من المستشفيات الخاصة، فى حين أن مشروع القانون الجديد للتأمين الصحى الشامل سوف يعطى مساحة كبيرة لمشاركة القطاع الخاصة والتى كفلتها المادة رقم " 10 " من القانون حتى تكون هناك مساهمة فعالة من جانب القطاع الخاص فى هذا المشروع القومى.

وأوضح جورج ، أن المشروع القديم كان يحدد نسبة ضئيلة من المبالغ للطالب بقيمة 15 جنيها فقط ، وكذلك دعم المرأة المعيلة، ولكن فى مشروع القانون الجديد سوف تكون التغطية شاملة من خلال الاشتراكات التى يدفعها المشترك، ووصف الفترة القادمة بأنها مرحلة انتقالية إلى التأمين الصحي الشامل وأنها تجربة جديدة لضم المستفيدين مشيرا إلى صدور قانون 2 لسنة 2018، مؤكدا وجود خطة طموحة لتغطية التأمين الصحى الشامل فى جميع المحافظات وذلك قبل عام 2030 .

وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التى تواجه منظومة التأمين الصحى الشامل التى يتم تطبيقها حاليا فى محافظة بورسعيد ، نعمل على تلاشيها خلال الفترة المقبلة حتى لا تعمم على باقى محافظات الجمهورية، موضحا أن وجود جهة للتسعير حتى لا يكون هناك تفاوت فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى ذلك فإن القانون يعطي الحق للمواطن للحصول على الخدمة الجديدة، حيث إن هناك اتجاها لدى الهيئة ليكون الفتح الإداري للأطباء كل 6 أشهر منعا للفساد، ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

من جانبه قال الدكتور إيهاب ابو المجد، عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل ورئيس اللجنة الاستشارية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن 16% فقط من مستحقي التأمين الصحي والمؤمن عليهم يستخدمون التأمين الصحي، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة خلال الفترة القادمة مع زيادة التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات.

أشار ابو المجد، إلى أن الاستعانة من بقيادات من قطاع التأمين وتعينهم بهيئة التأمين الصحي الشامل لما يمتلكونه من خبرات في هذا المجال ، مشددا على وجود 6 فئات حددها القانون الجديد يستحقون الدعم دون النظر لوجود دراسات بشأنهم،وهم غير قادرين يتم تحديد وفقا للدخل والأملاك والحاصلين على إعانات، وتقوم الدولة بسداد اشتراكاتهم من خلال صندوق سيتم تدشينه من أموال الضرائب.

وأوضحت الدكتورة می فرید مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية، أنه تم تشكيل لجنة وزارية من وزارة المالية ووزارة التضامن وجهاز التعبئة العامة والإحصاء ووزارة الصحة ووزارة التموين لتحديد معايير وضوابط غير القادرين أبرزهم المسجلين ببرنامج تكافل وكرامة.

وأضافت أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تستهدف التغطية التأمينة لكل المواطنين، وتقديم كافة الرعاية الصحية لهم، مشيرة إلى إنشاء لجنة للتظلمات تعمل على تعديل المعايير وفقا للتجربة العملية، مؤكدة أن الإقامة الدائمة هي معيار الحصول على الخدمة واليس العمل فقط وهو أحد التحديات التي يتم العمل عليها.

وأوضحت أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تتم من خلال عدة هيئات منها؛ هيئة الرقابة والمعلومات تحت إشراف رئيس الجمهورية مباشرة. وهيئة الرقابة الصحية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وهيئة المسئولية على الاعتماد والرقابة وفقا لتأمين صحي شامل، مشيرة إلى أن نظام الخدمات، يعطي تأمين صحي كامل، مؤكدة أنه لأول مرة يعطي حرية اختيار مقدمي الخدمة، ووجود نظام مميكن وليس ورقي ، مؤكدة أن هناك لجنة للتظلمات سوف تبت فى كل شكوى تأتى للهيئة لعدم حصول الفرد على الدعم .

شارك فى الندوة می فرید مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية، بالإضافة الى عدد كبير من شركات الرعاية الصحية وقطاع التأمين.
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