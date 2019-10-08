موعد إعلان قرار حسم أزمة مصير مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى

يحسم، الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، اليوم الثلاثاء، من خلال جلسة طارئة تعقدها لجنة المسابقات بالكاف، بعدما تمسك الفريق السنغالي بموقفه الرافض للسفر إلى الإسكندرية لمواجهة الأبيض ببرج العرب.



ومن المقرر أن تعقد لجنة المسابقات اجتماعاتها فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الإفريقي بمدينة 6 أكتوبر لحسم الأزمة وصدور قرار رسمى بشأن مصير مباراة الزمالك وبطل السنغال.



وكان المفترض أن يلتقي الزمالك مع جينيراسيون على ملعب "بتروسبورت" في القاهرة 28 سبتمبر الماضي، قبل أن يعلن "كاف" في خطاب رسمي تأجيله 24 ساعة ونقله إلى برج العرب بالإسكندرية.



وتوجه الزمالك إلى ملعب برج العرب، قبل أن يقرر مراقب المباراة بعد 20 دقيقة ، احتساب الفريق السنغالي منسحبا، مما يجعل الزمالك فائزا 3-0 ، قبل أن يصدر الكاف قرارا بحالة القضية إلى المناقشة وصدور حكم نهائى بها اليوم " الثلاثاء ".



وكان جينيراسيون قد فاز في الذهاب 2-1.

