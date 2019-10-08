بينهم امرأة.. قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 13 فلسطينيا من الضفة بينهم امرأة، وسط اعتداءات على المواطنين وتخريب للمنازل.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن نادي الأسير قوله إن سلطات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من محافظة الخليل، وخمسة مواطنين من مخيم بلاطة، ومن بلدة سلواد شمال شرق رام الله، كما اعتقل الاحتلال ثلاثة آخرين.



وأوقفت جمعة أبو خليفة من مخيم جنين وهو أسير سابق، ويعاني من بتر في ساقه اليمنى جرّاء إصابة تعرض لها في انتفاضة الأقصى.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، فرض اليوم الثلاثاء، طوقا أمنيا على الضفة، وأمر بإغلاق معابر قطاع غزة، بسبب عيد "يوم الغفران".