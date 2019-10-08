أحمد صلاح حسني يخطف الأنظار في فيلم الممر

حقق أحمد صلاح حسني نجاحا لافتا بدوره في فيلم "الممر" الذي أعيد عرضه أمس الاتنين على شاشة أون إي، واستطاع تصدر تريد جوجل كأعلى الأسماء بحثا لليوم الثاني على التوالي، بعد تأثيره الكبير في المشاهدين بدوره البطولي ضمن أحداث الفيلم.



كان الفنان أحمد صلاح حسني، قال في تصريحات تلفزيونية، إن الاهتمام الأكبر في فيلم الممر كان على التفاصيل العسكرية والتدريبات، حيث كان حالة كامله لتقمص الشخصية، لافتًا إلى أنها أفادت صناعة الفيلم بشكل كبير.



وأضاف أحمد صلاح حسني أن تدريبات الصاعقة البحرية شاقة وقاسية جدا ، مشيرًا الي ان هذه التفاصيل البعض تعامل مع الحدث كونه ليس تمثيل.



وتابع أن المجموعة تعايشت مع الحدث بشكل كبير والكل كان على قدر المسؤولية، مؤكدًا ان الرسالة كانت واضحة من بداية الفيلم هو توصيل إحساس العمل لكل مواطن.



وأوضح أنه كانت هناك مخاطر كبيرة في التصوير ولكن الطاقم تعامل مع الفيلم إنه فيلم حقيقي ولم نلتفت لأي مخاطر واجهتنا أثناء التصوير.



وقال أحمد صلاح حسني إنه خاض تجربة الدخول للجيش وتعلم جميع القواعد العسكرية خلال فترة قصيرة استعدادا لدوره بفيلم الممر، لافتًا إلى أنه لم يلتحق بالعسكريه نهائيًا.



وأضاف أحمد صلاح حسني أن هناك بعض المشاهد حقيقة ومقصودة للتأثر بالحدث بشكل أكبر و التفاعل مع الجمهور بفيلم الممر.



وأشاد أحمد صلاح حسني بذكاء المخرج "شريف عرفة" لقدرته علي توظيف كل الممثلين وظهور الفيلم بشكل حقيقي، مشيرًا إلى ان الشعب المصري متماسك وقوي رغم اختلاف وجهات النظر.



وأكد أحمد صلاح حسني أن الشباب الصغير تأثر بالفيلم بشكل كبير ورغبتهم كبيرة للالتحاق بالجيش بعد مشاهدة الفيلم، معبرًا عن سعادته لدخول الفيلم كل بيت مصري وعلي مدي ترابط الشعب المصري والجيش المصري .