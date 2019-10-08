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أخبار العالم

بعد غد.. الصين تنظم مؤتمرا دوليا للطيران

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:15 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تنظم الصين مؤتمر ياوتشنغ للطيران الدولي 2019 بعد غد في مقاطعة شانشي شمالي البلاد.

وذكرت اللجنة المنظمة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المؤتمر سيستمر حتى يوم 13 أكتوبر سينقسم إلى جزأين يشملان عقد منتديات وأنشطة ترويجية للاستثمار، بالإضافة إلى معارض، موضحة أن المعارض ستشمل عروضا للاستعراضات الجوية والرياضات الجوية علاوة على معرض ثابت للطائرات.

وقال عضو اللجنة المنظمة "تشن يانغ" إن العروض الجوية ستكون محور المؤتمر وستقدم عروضا رائعة للجمهور، فيما سيشارك في المؤتمر شركات انتاج طائرات عسكرية وخاصة وتجارية.

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