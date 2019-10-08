بعد واقعة مصطفى أبو تورتة.. طرق لتجاوز العلاقات الفاشلة

بعد انتهاء العلاقات العاطفية يعيش أحد الطرفين بخيبة أمل وفراغ عاطفي وعلى الأغلب تلك الحالة تسود بشدة بين البنات المراهقات، لأن الأنثى بطبيعتها كائن رقيق مهما بلغت قوتها.



صدم جمهور السوشيال ميديا منذ أيام بعد فضيحة العريس الذي هرب من حفل خطوبته على حبيبته وسرق الحلوى بدعم من والدته وخاله، وهي الواقعة المعروفة إعلاميا بــــ "فضيحة العريس مصطفى أبو تورتة".



نشر موقع wikihow طرق سريعة للتخلص من إحساس الإحباط والفشل بعد انتهاء العلاقات الفاشلة، تشعر وكأنك بلا قيمة، خاصة إذا كان الطرف الآخر يعيش حياته سعيدا وأنت فقط من يتحمل ذنب الفشل، وفي السطور التالية التي يمكن وصفها بأنها روشتة لعلاجك النفسي:



- يمكنك المكوث في المنزل لا داعي للخروج في البداية، بل عليك أن تجلسي مع نفسك لإعادة ترتيب الأوراق والمهام مرة أخرى.



- لا تلتفتي إلى الوراء ففي النهاية أنت بخير وما حدث كان قصة في الماضي وانت.



- لا تسمحي لأي شخص يتحدث عن أمورك الشخصية ولا تنصتي لنصيحة شخص سواك.



- ابدأي من جديد، كلما كانت القصة موجعة أكثر كلما كانت حافزا للنجاح لمبهر.



- لا تأخذي نصيحة من تجربة أحدهم .. فلكل واحد تجربته الشخصية.