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أخبار البلد

فريق طبي مصري لمسح وعلاج مواطنى تشاد من فيروس سي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:06 م
صدى البلد
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عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إرسال فريق طبي مصري، صباح اليوم، الثلاثاء، إلي دولة تشاد، برئاسة الدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس "سي".

يأتي ذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأوضح بيان للوزارة أن الفريق الطبي المصري سوف يفتتح وحدة الفيروسات الكبدية تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا"، بالعاصمة التشادية "أنجيمينا"، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي يضم استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدليا إكلينيكيا، وأخصائي الباثولوجي الإكلينيكية، وأخصائي نظم ومعلومات.

وقال البيان إن الفريق الطبي المصري سيقوم بتدريب الكوادر التشادية على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج، موضحًا أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة ومسئولي معامل التحاليل وإجراء تحاليل الـpcr.

وأضاف أنه تم إرسال شحنة من الأدوية اللازمة لعلاج "فيروس C وB" مع الفريق الطبي المصري لتدعيم عيادة "تحيا مصر أفريقيا" بمستشفى أنجيمينا المركزي، بجميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، موضحًا أن زيارة الفريق تستمر مدة شهر لدولة تشاد، على أن يبقى هناك ممثل للجنة الفيروسات الكبدية بعد عودة الفريق الطبي، لمتابعة تلقي علاج المرضى المصابين.

في السياق ذاته، أكد البيان استمرار متابعة الفريق الطبي المصري الأول عمله بدولة جنوب السودان، داخل عيادة "تحيا مصر أفريقيا" التي تم افتتاحها نهاية الشهر الماضي بالعاصمة "جوبا"، حيث تتم متابعة عمليات إجراء المسح والفحوصات التكميلية وتلقي العلاج للحالات الإيجابية.
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