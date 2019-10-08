مسعفان وسائقان يسلمون 220 ألف جنيه أموال متوفين لشرطة بني سويف الجديدة

وتم نقل جثث المتوفين إلى المشرحة بواسطة المسعفين عبد الستار أحمد عبد اللطيف، وعلى محمد حسن، وسائقي سيارة الإسعاف مؤمن عبد العزيز، وسامح سيد بريك، وعثروا بحوزة المتوفين على مبلغ مالي 220 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية، وهاتف محمول.





وعقب نقل المتوفين إلى المشرحة، توجه المسعفان وسائقيا سيارتي الإسعاف إلى قسم شرطة بني سويف الجديدة، وحرروا محضر إجراءات خاص بالأمانات لتسليم المبلغ المالي والمصوغات الذهبية إلى قسم الشرطة.

سلم سائقان ومسعفان بمرفق إسعاف بني سويف اليوم، الثلاثاء، مبلغ 220 ألف جنيه عثروا عليه بجوار أسرة متوفاة من زوج وزوجته وطفلتهما في حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش" بدائرة محافظة بني سويف، إلى قسم شرطة بني سويف الجديدة.وتلقى الدكتور إسلام عساف، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، بلاغًا من ممدوح سيد، مشرف غرف العمليات بمرفق الإسعاف، يفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش"بدائرة محافظة بني سويف، وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارتين إلى محل الواقعة بقيادة هاني معوض، مشرف قطاع وسط بني سويف.وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 من أسرة واحدة، وهم: أحمد حمدي عبد الله، 35 سنة، ومقيم المرج القاهرة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ونورهان أحمد طه، ٣٥ سنة، ومقيمة بمركز مطاى بمحافظة المنيا، وطفلتهما "كارما"، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.