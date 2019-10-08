الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لضبط النفس في سوريا.. والتراشق اللفظي بين ترامب وبايدن.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

محمد بن زايد يبحث العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة مع سعد الحريري

الإمارات تسمح لمواطني الدولة بالسفر إلى لبنان اعتبارًا من الغد

فوز بطعم الهزيمة لـ«النهضة» في «تشريعية تونس»

العراق: تعهد رئاسي بمحاكمة المسئولين عن قتل المتظاهرين

28 منظمة صينية على اللائحة السوداء الأمريكية

الاتحاد الأوروبي يبحث اليوم مقترحات لندن الجديدة

وأفادت صحيفة "الخليج" بأن الرئيس العراقي برهم صالح قد تعهد أمس، الاثنين، أن ما يحدث في البلاد فتنة وجريمة لا يمكن السكوت عنها.







وأضاف صالح، في مؤتمر صحفي، أن الشباب الذين سقطوا في المظاهرات تركوا جرحا في الصدور لا يبرأ بالتطمينات، وتابع قائلا: "هذا الحراك وهذه الاحتجاجات جاءت على خلفية البؤس والمظالم"، متعهدا بمحاسبة المسئولين عن إراقة دماء العراقيين. وشدد الرئيس العراقي على أن السلطات العراقية لم تعط أي تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين.

كما أشارت صحيفة "الاتحاد" إلى إصابة سبعة عشر شخصًا بجروح، الاثنين، في ولاية هيسن الألمانية، بعد أن دهست شاحنة سيارات عدة في مدينة ليمبورج، بحسب مكتب مكافحة الجريمة.





تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.محليا، ركزت صحيفة "البيان" على إعلان وزارة الخارجية والتعاون الدولي السماح لمواطني دولة الإمارات بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة اعتبارا من الغد، الأربعاء.صرح بذلك خالد بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الذي أشار إلى أن هذا القرار يأتي بعد متابعة الوزارة المتعلقة بأمن المنافذ وضمانات الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص وتعزيزا للعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بالجمهورية اللبنانية الشقيقة.وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بعث برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، سائلا المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.وركزت صحيفة "الوطن" على استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الاثنين، سعد الحريري رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة الذي يقوم بزيارة إلى الدولة للمشاركة في أعمال "المؤتمر الاستثماري الإماراتي – اللبناني الثاني" الذي يعقد في أبوظبي.وبحث الجانبان – خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر – العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها على المستويات كافة، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.وأفادت صحيفة "الخليج" بأن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصل عصر أمس، إلى مطار توريخون في العاصمة الإسبانية مدريد، في إطار زيارة رسمية تستمر بضعة أيام، يلتقي خلالها العاهل الإسباني فيليبي السادس، ويزور عددًا من المؤسسات الأكاديمية والحكومية، ويشهد افتتاح معرض «ليبر» الدولي للكتاب بمدريد، الذي تتوج فيه مشاركة الشارقة لهذا العام ضيف شرف.وعلى الصعيد العربي والإقليمي، أشارت صحيفة "البيان" إلى تصريح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنه يدعو جميع الأطراف في شمال شرق سوريا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها من المنطقة، مما يمهد لضربة تركية على القوات التي يقودها الأكراد والمتحالفة مع واشنطن.وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش: "من المهم للغاية أن يمارس جميع الأطراف أقصى درجات ضبط النفس في هذا التوقيت".وأبرزت صحيفة "البيان" قول مسئول أمريكي كبير أمس، الاثنين، إنّ قرار الرئيس دونالد ترامب سحب قوّات أمريكيّة متمركزة في سوريا قرب الحدود التركيّة لا يشمل سوى نحو 50 إلى 100 جنديّ فقط من أفراد القوّات الخاصّة "سيتمّ نقلهم إلى قواعد أخرى" داخل سوريا.في السياق ذاته، ذكر مسئول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم، الثلاثاء، أن تركيا لم تشرع "حتى الآن" على ما يبدو في توغلها المتوقع بشمال شرق سوريا.وقال المسئول للصحفيين عبر الهاتف، إن الجنود الأمريكيين الخمسين الموجودين في المنطقة التي تستهدفها تركيا سينتشرون في أماكن أخرى في سوريا.وقد أشارت صحيفة "الخليج" إلى نتائج الانتخابات التشريعية في تونس والتي أسفرت عن فوز حزب حركة النهضة «الإخوانية» بالمركز الأول بحسب ما كشفت عنه نتائج استطلاعات الرأي عند غلق مكاتب الاقتراع، فيما تسير الحركة باتجاه عزلة سياسية لرفض معظم الأحزاب التحالف معها في البرلمان، في حين اقترح حزب التيار الديمقراطي حكومة إنقاذ وطني غير متحزبة.ودوليا، قالت صحيفة "البيان" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجومًا مباشرًا على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قائلًا: "إنها قد تكون مدانة بالخيانة بسبب ما وصفه بعلمها بتوصيف عضو ديمقراطي كبير لمكالمته الهاتفية مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي".وقال ترامب على "تويتر": «نانسي بيلوسي كانت تعرف كل أكاذيب شيفتي آدم شيف الكثيرة وعمليات التحايل الكبيرة التي ارتكبها على الكونجرس والشعب الأمريكي».وأفادت صحيفة "البيان" بأن الولايات المتّحدة أدرجت 28 منظّمةً حكوميّة وتجاريّة صينيّة على اللائحة السوداء، متّهمةً إيّاها بالتورّط في حملة قمع تشنها السلطات ضدّ أقلّية الإيغور المسلمة، حسب ما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية في بيان الاثنين.وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس في البيان إنّ "الحكومة الأمريكية ووزارة التجارة، لن تتسامحا مع القمع الوحشي للأقلّيات العرقيّة في أنحاء الصين".وقالت صحيفة "الاتحاد" إن الشرطة البريطانية اعتقلت نحو 300 شخص، بينما قام الآلاف من النشطاء التابعين لحركة "إكستينكشن ريبيليون" (تمرد ضد الانقراض) المناخية، أمس، الاثنين، بغلق طرق رئيسية وجسرين على الأقل بوسط لندن، في أول أيام الاحتجاجات العالمية التي تنظمها الحركة.وأفادت شرطة العاصمة لندن باعتقال 280 شخصًا في أنحاء لندن بحلول مساء أمس، واضطرت الشرطة لإبعاد المتظاهرين الذين جلسوا على قارعة الطريق الرئيسي المؤدي إلى ساحة البرلمان.وأشارت صحيفة "البيان" إلى إعلان خفر السواحل الإيطاليين انتشال 13 جثة للاجئات، أمس، وبقاء نحو عشرة أشخاص في عداد المفقودين، إثر غرق زورق مهاجرين الليلة قبل الماضية قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.وأوضح المصدر أن كل الجثث تعود لنساء وبينهن حوامل، كما نقل بعض الشهود أنه قد يكون هناك ثمانية أطفال وعدد آخر من الحوامل بين المفقودين. كما تم إنقاذ 22 شخصًا ونقلهم إلى مرفأ لامبيدوزا في صقلية.وقالت صحيفة "البيان" إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 27 آخرون، أمس، بانفجار قنبلة في حافلة تُقل مجنّدين في الجيش في جلال آباد شرقي أفغانستان.وقال الناطق باسم حاكم ولاية ننغرهار عطا الله خوجياني إن القنبلة وُضعت على دراجة بخارية، وتم تفجيرها حين مرت الحافلة.وقال متحدث باسم المكتب إن إصابة أحد هؤلاء الأشخاص خطيرة وحالته حرجة.وذكرت صحيفة "الخليج" أن المحادثات بين الأوروبيين والبريطانيين حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، (بريكست) استؤنفت أمس الاثنين، لينظر فريق المفاوض الأوروبي، ميشال بارنييه، في ما إذا وافق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على تعديل بعد النقاط «الإشكالية» في خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي.وعقد مبعوث جونسون، ديفيد فروست، جلسة عمل أولى عند الظهر مع أعضاء فريق بارنييه، وثانية بعد الظهر، وذكرت التقارير أن المحادثات بين الجانبين سوف تستأنف اليوم، الثلاثاء.