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فن

بعد نشر صورة حزينة.. رسائل لافتة من الجمهور لـ شيريهان

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:25 ص
آيه عاطف
قامت الفنانة الكبيرة شيريهان بنشر صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، بدت خلالها بإطلالة سوداء حزينة، وذلك عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتلقت شيريهان من متابعيها العديد من الرسائل المؤثرة، التي تعبر عن افتقادهم لها، وتطالبها بالعودة للعمل الفني من جديد، كما عبر كثيرون عن إعجابهم بإطلالتها البسيطة غير المتكلفة.

وقال متابع: "وحشتينا"، وقال آخر: "ما أجملك"، وكتب ثالث: "الماسة ترتدي الماسة"، وعلق رابع قائلا: "بموت فيكي"، وآخر دعا لها بالصحة، وكتبت إحدى متابعاتها: "اشتقنالك شريهان أنتِ من الفنانات اللي تركوا بصمة قوية في قلوبنا"، إلى آخر هذه الرسائل اللافتة والمؤثرة.

كانت شيريهان ابتعدت عن العمل الفني منذ سنوات لأسباب صحية قبل أن تعود وتوقع عقدا مع "العدل جروب" لتقديم عروض مسرحية جديدة، لكنها لم تظهر للنور حتى الآن.
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