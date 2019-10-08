Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة أمريكية: شرطة نيويورك تعتقل 90 متظاهرا في احتجاجات بشأن تغير المناخ

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:22 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الشرطة المحلية في مدينة نيويورك الأمريكية أوقفت العشرات من المحتجين رفضا لسياسات تغير المناخ في العالم.

ونقلت الصحيفة على موقعها الإلكتروني عن قسم شرطة نيويورك أنها اعتقلت نحو 90 متظاهرا من حركة بيئية شاركوا في مظاهرة مناهضة لتغير المناخ التي نظمت في شارع وول ستريت.

وحمل المتظاهرون لافتات تعبر عن غضبهم إزاء تغير المناخ، داعين السلطات إلى اتخاذ تدابير لمواجهة تغير المناخ.

وعقب احتجاجهم في وول ستريت، سار المحتجون إلى ​حديقة​ ​واشنطن​ سكوير بارك، حيث عبّروا عن غضبهم من السياسات التي لا تراعي حماية البيئة.

وتأتي مظاهرة نيويورك، في إطار مظاهرات تعم 60 مدينة حول العالم، تنظمها الحركة المدافعة عن البيئة، ومن المتوقع أن تواصل حركة "تمرد ضد الانقراض" احتجاجاتها حول ​العالم​، على مدار الأسبوع الحالي.
Advertisements

ترشيحاتنا

تصريحات مثيرة من رئيس أركان الاحتلال وقائد فرقة غزة .. تفاصيل

تصيبك بأمراض خطيرة.. أطعمة توقف عن تسخينها في الميكروويف فورا

حادث هز السعودية.. حقيقة فيديو الدهس بطريق مكة المكرمة

موعد إعلان قرار حسم أزمة مصير مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى

انتبهي.. 3 علامات تكشف فساد اللحم.. صور

اخبار الفن.. محمد صلاح يظهر مع ياسمين الخطيب.. أحلام تواجه زوجها بسبب كيم كاردشيان.. اعتزال ياسمين صبري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدخان يملأ مقصورة طائرة ركاب على ارتفاع 30 ألف قدم.. شاهد ما حدث!

بفستان أنيق.. شامة الذهبي تمدح أصالة بأجمل إطلالة لها

بـ الأسود.. مي سليم في إطلالة صباحية رقيقة