صحيفة أمريكية: شرطة نيويورك تعتقل 90 متظاهرا في احتجاجات بشأن تغير المناخ

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الشرطة المحلية في مدينة نيويورك الأمريكية أوقفت العشرات من المحتجين رفضا لسياسات تغير المناخ في العالم.





ونقلت الصحيفة على موقعها الإلكتروني عن قسم شرطة نيويورك أنها اعتقلت نحو 90 متظاهرا من حركة بيئية شاركوا في مظاهرة مناهضة لتغير المناخ التي نظمت في شارع وول ستريت.





وحمل المتظاهرون لافتات تعبر عن غضبهم إزاء تغير المناخ، داعين السلطات إلى اتخاذ تدابير لمواجهة تغير المناخ.





وعقب احتجاجهم في وول ستريت، سار المحتجون إلى ​حديقة​ ​واشنطن​ سكوير بارك، حيث عبّروا عن غضبهم من السياسات التي لا تراعي حماية البيئة.





وتأتي مظاهرة نيويورك، في إطار مظاهرات تعم 60 مدينة حول العالم، تنظمها الحركة المدافعة عن البيئة، ومن المتوقع أن تواصل حركة "تمرد ضد الانقراض" احتجاجاتها حول ​العالم​، على مدار الأسبوع الحالي.